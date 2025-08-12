ＧＥＮＯＶＡは大幅安。前週末８日取引終了後、２６年３月期連結業績予想の修正を発表した。売上高を１１４億６００万円から１４０億１３００万円（前期比４０．１％増）へ上方修正した一方、営業利益を１４億３５００万円から１３億６１００万円（同３２．８％減）へ下方修正しており、これが嫌気されている。歯科医療向け製品を手掛けるＡＤＩ．Ｇ（金沢市）の事業の一部を譲り受けたことに伴うもの。 出所：MINKABU PRESS