中国政府は、一時停止となっている中国とアメリカとの間の24%の関税について、双方の政府が90日間延長することで合意したと発表しました。中国商務省によりますと、アメリカ政府は12日に停止措置の期限を迎える中国への24%の関税について、12日から90日間延長するほか、中国政府もアメリカへの24%の関税について停止する措置を12日から90日間延長することで、双方の政府が合意したということです。これにより、米中の間で24%の関税