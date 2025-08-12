日航ジャンボ機が墜落した事故から今年で40年となりました。当時、大学生だった男性は、事故機に客室乗務員として乗っていたいとこを亡くしましたが、その後、パイロットとして活躍。今年も御巣鷹山に登り、「空の安全」を誓います。【写真を見る】「行けなくてごめんね」客室乗務員だったいとこと“最後の会話” その後パイロットになった男性が慰霊登山で「空の安全」を誓う【日航機墜落40年】1985年8月12日、羽田発大阪伊