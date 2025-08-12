韓国政府は、李在明大統領とトランプ大統領による初の首脳会談を今月25日にアメリカで行うと発表しました。韓国大統領府によりますと、李大統領は24日から26日までの日程でアメリカを訪問し、25日にトランプ大統領との初の首脳会談を行います。会談では、アメリカとの関税交渉を踏まえた半導体分野などでの経済協力や、朝鮮半島の非核化について話し合うということです。また、米韓同盟を包括的な戦略同盟に発展させる方策について