体操男子の世界選手権（１０月、インドネシア）代表決定報告および体操、トランポリン日本代表新ユニホーム発表記者会見が１２日、都内で行われた。昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）も橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）らとともに出席。新ユニホームの印象を「明るい色ですごく自分好み」と話し、好感触だった。３年後のロサンゼルス五輪につながる初代表となる世界選手権は、個人総合で金メダルを目指す。岡