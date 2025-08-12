◆米大リーグエンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースがエンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」で終盤の追い上げも及ばず、カード頭を落とし、２連敗となった。両チームの本拠地が高速道路で結ばれることから「フリーウェイシリーズ」と名付けられている一戦。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３戦連発の４２号を含む３打数１安打１打点の活躍