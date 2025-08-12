タレントの藤田ニコルが１２日までに自身のＳＮＳを更新。夏を満喫している様子を見せた。インスタグラムに「夏が好き」とつづり、デニムのキャミソールとカーゴパンツを合わせた、カジュアルなＹ２Ｋ風コーデでのショットを公開。また、抹茶のかき氷を食べて喜んでいる様子の動画も添えた。この投稿にファンからは「可愛い」「暗い髪色も大人っぽくて好き」「髪色良い」「かわいい服」「めっちゃおしゃれ！」「凄（すご）い