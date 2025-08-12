共和コーポレーション [東証Ｓ] が8月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比52.9％増の2.3億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の6億円に対する進捗率は5年平均の20.7％を上回る39.0％に達した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.2％→5.5％に改善した。 株探ニュース