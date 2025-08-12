ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。8回の第4打席に3試合連発となる今季42号ソロを放った。 ■ナ・リーグトップタイに再浮上 直近2試合で本塁打とマルチ安打を記録するなど好調をキープする大谷。古巣凱旋となったこの日は終盤に豪快な一発が飛び出した。0ー7のビハインドで迎えた8回表の第4打席、1死走者なしの場面で大谷