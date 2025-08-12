日本のボクシング界で２日間に２人の選手が命を失う悲劇が起きた。ＢＢＣなどによると、日本のボクサー神足茂利選手（２８）が２日に東京で行われた東洋太平洋ボクシング連盟（ＯＰＢＦ）スーパーフェザー級タイトルマッチで１２回戦で引き分けた後に倒れ、病院に運ばれたが８日に死去した。翌日には同じ大会に出場した別の選手が死亡した。浦川大将選手（２８）はフェザー級タイトルマッチで８回ＴＫＯ負けした後に脳損傷により９