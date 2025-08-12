「Suicaのペンギン餃子ポーチ」JR東日本商事は、8月15日から、ご当地Suicaのペンギングッズを販売する。栃木名物の餃子を前ににっこり嬉しそうなSuicaのペンギンのアクリルチャーム付きの本物の餃子にそっくりなミニポーチとなっている。この商品は、8月15日以降、JR東日本商事が運営するTRAINIART（トレニアート）等で販売する。「Suicaのペンギン餃子ポーチ」は、栃木名物の餃子にそっくりなおいしそうな餃子型のミニポーチ。餃