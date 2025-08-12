日本マクドナルド（東京都新宿区）が8月11日、ハッピーセット「ポケモン」における「ポケモンカード」配布キャンペーンを巡る一連の問題について謝罪。今後の対応と、再発防止策を発表しました。「ポケカ配る時点で想定できたと思うけど…」今回のハッピーセット「ポケモン」を巡っては、購入特典として8月9日〜11日の3日間限定で配布予定とされていた「ポケモンカード」が、配布初日に「早期終了」がアナウンスされる事態に。