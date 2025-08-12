１２日午前１１時１０分頃、京都市左京区鞍馬貴船町で、飲食店の従業員から「男女３、４人が川に取り残されて流されそう」と１１９番があった。同市消防局によると、貴船川沿いに設けた床の上で料理を楽しむ「川床」が崩れ、男女２人が川に転落。２人は自力で岸に上がり、うち１人が救急搬送された。２人とも意識はあるという。