■MLBジャイアンツ1ー4パドレス（日本時間12日、オラクル・パーク）パドレスのダルビッシュ有（38）が敵地でのジャイアンツ戦で今季7度目の登板、6回、84球を投げて、被安打4（1本塁打）、奪三振6、四死球0、失点1（自責点1）。序盤はスプリットが抜けるシーンも見られたが中盤から修正、シンカーで押し込むピッチングも見せて6回1失点で2勝目を手にした。前回6日のダイヤモンドバックス戦では4回3失点と思うようなピッチングが