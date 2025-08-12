◇MLBエンゼルス7−4ドジャース（日本時間12日、エンゼル・スタジアム）ドジャースは、終盤に追い上げるもエンゼルスのカード初戦に敗戦。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、古巣からリーグトップタイ42号を放ちました。中7日での先発となった山本由伸投手は、初球をいきなり先頭打者ホームランを浴びるなど、初回に2失点。その後は粘り強く抑えていましたが、5回には連打と死球でノーアウト満塁とされ、マイク・トラウト選