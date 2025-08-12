「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）大谷翔平投手はメジャー１年目の１８年から２３年までプレーした古巣球場で開催される「フリーウェイ・シリーズ」に「１番・指名打者」で出場。０−７で迎えた八回１死走者なしの第４打席で３試合連続本塁打となる４２号ソロを右に放った。ＮＨＫの中継で解説と務めた元横浜（現ＤｅＮＡ）監督の山下大輔氏は「打った角度も、いい角度で上がっていった」と解説。大谷にとっ