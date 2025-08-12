ガールズグループSISTAR出身のソユが、10kg減量後のよりシャープなスタイルと磨きのかかった美貌で近況を伝えた。【話題】ソユ、整形疑惑に言及ソユは8月11日、京畿道（キョンギド）のMBCドリームセンターで開かれた、韓国MBC every1のバラエティ番組『ヒドゥンアイ』放送1周年記者懇談会に出席。ルーズなパンツに華奢な肩のラインを見せるトップスを合わせ、ダイエットで完成させたスリムなスタイルを披露した。最近ソユは10kgの