お笑いコンビ、Gパンパンダの星野光樹（33）が11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。税理士の資格を持っていることで、先輩芸人の税務調査に立ち会ったことを告白した。番組では過去にお笑いトリオ、みちがえるのたけし（40）が税務調査の対象になったエピソードを披露していた。たけしは税務署職員から「あなたの芸人のしての収入が少なすぎて、我々はあなたを芸人と認めません」と告げられた