【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１１日（日本時間１２日）、敵地での古巣のエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、八回に３試合連続の本塁打となる右中間への４２号ソロを放った。かつての本拠地エンゼルスタジアムでの本塁打は移籍後初めてで、通算１００号となった。０―７の八回一死、右腕Ｓ・アンダーソンの内角のスライダーをとらえると、高く上がった打球は右中間スタ