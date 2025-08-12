8月12日午前11時ごろ、京都市北部の観光エリア・貴船で、料理旅館の川床が浸水したあと崩れ、利用客6人が川の中に転落する事故がありました。１２日午前１１時すぎ、京都市左京区鞍馬貴船町の料理旅館の従業員から「男女が川に取り残されていて、流されそうだ」と１１９番通報がありました。京都市消防局によりますと、料理旅館の川床が突然崩れ、川の中に男女６人が投げ出されました。５人は自力で川から脱出しましたは、７