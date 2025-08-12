◆米大リーグジャイアンツ１―４パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、６回４安打１失点、６奪三振と好投。今季２勝（３敗）、日米通算２０５勝目を挙げた。球数８４球で、最速９４・７マイル（約１５２・４キロ）を計測。直球を含めて６球種を操り、防御率は５・６１と良化した。相手エ