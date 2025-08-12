日本体操協会は１２日、都内で体操とトランポリン日本代表の新ユニホーム発表会見を行った。会見には、体操男子で昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）、東京五輪金メダルの橋本大輝（日本生命）、同女子の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）ら世界選手権代表（１０月、インドネシア）、トランポリンの男女代表らが出席した。ユニホームのデザインは、男女ともに２種類あり、男子は「伝統」と「稲妻」がテーマ。青色をモチーフにした伝