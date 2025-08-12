８日、ロボット焰究所で、来店客を温かく迎えるバイオニックヒューマノイドのバーテンダー「ヒル」（手前）と「小柒（シャオチー）」。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京8月12日】中国北京市で初のロボットがテーマのレストラン「ロボット焰究所」が8日、営業を開始した。完成度の高いロボット20種類以上が配置され、ホログラムの案内表示がSF的雰囲気を高める店内は、光と影が交錯し、随所でロボット