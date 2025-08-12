◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、SP首位の中田璃士（TOKIOインカラミ）は135・05点をマークし、合計216・79点で2位となった。冒頭で4回転サルコー、続く4回転トーループを成功。だが、その後のトリプルアクセルで着氷が乱れ、3回転ルッツで転倒する。連続ジャンプでもミスがあり、思うような演技はできなかった。2位という結果