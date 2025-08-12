女優の山本舞香（27）が12日までに自身のインスタグラムを更新。美麗ショットでファンを魅了した。山本は美容誌「MAQUIA」（集英社）の撮影のオフショットを投稿。美脚を露わにしたミニスカート姿を披露した。この投稿にファンからは「天才すぎる」「鬼可愛い」「まだ制服すら余裕で着れる可愛さ」「髪色も似合いすぎてる」「ビジュ大好き」「見惚れました」などのコメントが寄せられた。