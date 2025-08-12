カローラオフラインミーティングに反響集まる！2025年7月27日、トヨタ自動車は東日本岩手工場（岩手県金ケ崎町）で、カローラ愛好家向けの特別なイベント「COROLLA OFF-LINE MEETING 2025」を開催しました。このイベントは、カローラシリーズの中でも人気のコンパクトSUV「カローラ クロス」の一部改良と生産拠点の移管を祝うもので、全国から約50組のカローラオーナーが招待され、熱気に満ちた一日となりました。【画像】超カ