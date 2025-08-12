秋の訪れとともに、心がときめくグルメ体験をしたくなる季節。そんな今、ザ ストリングス 表参道では2025年9月9日から11月25日までの期間限定で『オータムヴォヤージュアフタヌーンティー』を開催中。3種のモンブランに秋の果実、紅茶の香りが重なり合うスイーツの旅が楽しめるこのプラン。ケヤキ並木が紅葉に染まる表参道を眺めながら、アーバンで上質なひとときを過ごしてみませんか？ 紅