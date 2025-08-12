¡Ö¤ó¤â¤¥¶¾Çþ¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îºù°æÆüÆà»Ò(28)¤¬Íá°á»Ñ¤Ë¤½¤Ð¤ÈÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤à¿è¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹Ìî¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¸Í±£¿À¼Ò¹Ô¤Ã¤Æ¶¾Çþ¿©¤Ù¤Æ¡¢Á±¸÷»û¹Ô¤Ã¤Æ¶¾Çþ¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò°û¤ó¤Ç¶¾Çþ¿©¤Ù¤Æ¤ó¤â¤¥¶¾Çþ¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÌ¾½ê¡¦¸Í±£¿À¼Ò¡¢Á±¸÷»û¤òÍá°á¤Ç½ä¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¸Í±£¿À¼Ò¤Î»³Æ»¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÎÃ¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª