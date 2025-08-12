元参院議員のガーシーこと東谷義和氏が１２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。情報番組などのコメンテーターに苦言を呈した。ガーシーは国民民主党・玉木雄一郎代表が関西の番組で、橋下徹氏に注文をつけたという記事を引用。これは国民民主と日本維新の会の野党連携が議題に上がった時のもので、玉木氏は「橋下さんとよく番組、ご一緒するんですけど、もうチャチャ入れるんでやめてほしいといつも言ってるんですけど…