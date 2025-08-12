公認会計士と税理士の資格を持つ「Gパンパンダ」の星野光樹（33）が11日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。先輩芸人の税務調査に立ち会った際の裏話を明かした。自身の先輩にあたる「みちがえる」たけしの税務調査に立ち会ったという星野。たけしは芸人としての収入が少ないため、水道検針員のアルバイトをしていたが、たけしの芸人活動は趣味か仕事かの判断を巡って調査が入ることになったと