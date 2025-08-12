オンライン環境で子どもたちを安全に守るための法律「オンライン安全法」が2023年から段階的に施行されているイギリスで、ユーザーの身元確認など厳しい規制にさらされる可能性があるオンライン百科事典・Wikipediaの運営元であるウィキメディア財団が出した異議申し立てが高等法院によって却下されました。Wikimedia Foundation Challenges UK Online Safety Act Regulations - Wikimedia Foundationhttps://wikimediafoundation.