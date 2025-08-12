九州北部地方では、１２日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水に注意してください。また、１２日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。 【写真を見る】【全国天気】九州北部地方では12日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒気象庁 ［気象概況］対馬海峡に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため九州北部地方では、１２日