ドジャースの大谷翔平選手が3試合連続となる42号ホームランを放ちました。【映像】ホームランの瞬間敵地で行われている古巣・エンゼルス戦に1番・指名打者で先発出場した大谷。8回の第4打席。3戦連発となる今シーズン42号のソロホームランを放ちました。試合は現在も続いていて、1対7で、ドジャースが6点差を追いかけています。（ANNニュース）