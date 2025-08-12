【ワシントン＝阿部真司、中根圭一】米国のトランプ大統領は１１日、ホワイトハウスで記者会見を開き、治安対策強化のため、首都ワシントンに州兵約８００人を派遣すると表明した。トランプ氏はワシントンの治安が悪化していると主張し、「公共の安全に関する緊急事態だ」と訴えた。地元警察を連邦政府の指揮下に置くという。ロサンゼルスやシカゴといった他の都市でも州兵を派遣する可能性に言及した。民主党が強い地域を狙い