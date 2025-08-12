◆ロサンゼルス・ドジャース−ロサンゼルス・エンゼルス8月11日（日本時間12日午前10時38分試合開始アナハイム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地でエンゼルスとの3連戦がスタート。大谷翔平選手（31）は1番DHで先発出場した。大谷は2打数無安打１四球で迎えた8回の第4打席、古巣エンゼルスのアンダーソン投手から、42号ホームランを放った。前日の41号に続く3試合連続のホームランで、フィラデ