日本ピグメントホールディングス [東証Ｓ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の1.3億円に減り、4-9月期(上期)計画の3.7億円に対する進捗率は37.6％にとどまり、5年平均の83.3％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→0.9％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース