8月9日（土）に放送した土曜スペシャル「ニッポン一周6000km！巨大貨物船に乗せてもらいました！」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】大型貨物船を乗り継いで日本の港を一周！日本の物流を支える海運業にTV初密着！「巨大船シリーズ第6弾」となる今回は「国内の貨物船」を乗り継いで日本を一周！国内の貨物船と船長・船員の仕事に焦点を当て、主な航路で運ばれる貨物の輸送や中身など“海の物流”にス