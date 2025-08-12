【MLB】エンゼルス - ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）【映像】大谷、詰まりながらの“衝撃42号”ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席で3試合連続となる42号ホームランを放った。大谷が3試合以上連続で本塁打を記録したのは今季4度目、古巣エンゼル・スタジアムでの100本目の本塁打となった。この試合の前まで打率.284、41本塁打、77打点の数字を残している大谷。前