ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ3社では、2025年8月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。8月12日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。アプリ見せて購入すると「ピュアポテト」無料ローソンでもらえる商品ローソン各店では、飲料などがもらえます。1つめの対象商品は、アサヒ「モンスターエナジー」（355ml）