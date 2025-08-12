タカヨシホールディングス [東証Ｇ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の6億3400万円に減ったが、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は88.1％に達し、4年平均の77.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比57.6％減の8600万円に大