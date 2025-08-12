川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が８月１１日、主戦を務めたリバティアイランドの担当で４月１２日に闘病の末に死去した中内田厩舎の松崎圭介調教助手を悼み、自身のインスタグラムでメッセージを記した。川田騎手は「闘病で辛い苦しい状況でも、気丈にいつも通り、馬にも僕らにも接してくれてました」と感謝の気持ちをつづった。松崎助手が逝去したあと、リバティアイランドは４月２７日の香港でのレース中に故障を発症し、予後