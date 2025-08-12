メ～テレ（名古屋テレビ） 鉄道と高速道路の情報です。雨の影響が出ている区間があります。（12日正午現在） JR東海によりますと雨の影響により高山線の高山と下呂の間で運転見合わせとなっています。 東海道新幹線はすべての「のぞみ」を全席指定席として運転していて、午前は発売状況が下りで100%となる列車がありました。午後は上り・下りともに空席があります。 高速道路はネクスコ中日本によりますと、雨の影