静岡地検浜松支部は12日、浜松市のガールズバーに侵入し、店長と従業員の2人を刃物で刺殺したとして、殺人などの容疑で送検された無職山下市郎容疑者（41）＝静岡県袋井市＝の刑事責任能力を調べるため、8日から鑑定留置を始めたと明らかにした。11月7日まで。捜査関係者によると、山下容疑者は7月6日午前1時ごろ、殺傷力の高い「ククリナイフ」とみられる刃物（刃渡り約20センチ）を両手に持って従業員（26）と来店。同日、店