乗客乗員520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から12日で40年です。遺族が12日朝早くから墜落現場の慰霊登山を行っています。あちらに見えるV字に見えるくぼみは、航空機の翼が山肌を削った事故の痕跡です。事故から40年を迎える中、12日朝から多くの方々がここ御巣鷹の尾根に上り、改めて空の安全を祈りました。1985年8月12日、羽田発大阪行きの日航ジャンボ機123便が群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落しました。乗客乗員52