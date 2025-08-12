Image: I/O DATA 最低容量がジャスティスなのか？PCやスマホを買うとき、悩ましいのがストレージ盛るか？問題。そりゃあ最初からストレージ盛り盛りの方が快適なのは明らかですけど、そうすると…コストが…ね…。しかし、最低容量だと写真や動画、音楽ファイルなんて保存してられなくない？ と、本当に悩ましいんですよね。これらのファイルも近年どんどんサイズでっかくなってますから…