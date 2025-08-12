■MLBエンゼルスードジャース（日本時間12日、エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で出場し、8回の第4打席で今季4度目の3試合連続となる42号ホームラン。2023年8月24日以来の一撃、エンゼルスタジアム通算100号。K.シュワーバー（32、フィリーズ）はこの日のレッズ戦で42号を放ったがすぐに追いついた。前日11日は2戦連続の41号を放ち、リーグトップのシュワーバーに並んだが、1