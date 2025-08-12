中国習近平国家主席一方的主義や保護主義に断固として対抗するよう各国に団結求める ブラジルのルラ大統領と中国の習近平国家主席は電話会談した。習近平国家主席は中国はブラジルと協力して南半球の主要国間の団結と自立の模範を示すとの声明を発表した。各国に団結を呼び掛け、一方的主義や保護主義に断固として対抗するよう求める。国際的な公平性と正義を守り、途上国の正当な権利と利益を守るよう求める。新華社が報じた