【モデルプレス＝2025/08/12】なにわ男子が、8月21日発売の「Myojo」10月号（集英社）表紙（通常版・ちっこい版）に登場する。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆なにわ男子、3年連続「Myojo」創刊記念号表紙4枚目となるアルバム「BON BON VOYAGE」を引っ提げ、9都市を巡るアリーナツアーの真っ最中のなにわ男子。2026年1月から2月にかけて、グループ初となる単独ドームライブを東京ドーム、京セラド