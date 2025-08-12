徳倉建設 [名証Ｍ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比27.7％増の3.3億円に伸び、4-9月期(上期)計画の6億円に対する進捗率は55.3％に達し、5年平均の51.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.1％→2.2％に改善した。 株探ニュース