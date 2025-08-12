中国出身で現役東大院生芸人のいぜんが11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。アメリカに訪れた際の驚きのエピソードを語った。千鳥の大悟から「英語もしゃべれるの？」と質問され、いぜんは「もちろん」と答えた。いぜんは「去年も東大のプログラムで、国連とかの訪問にも行ったりとかしてて、アメリカの大使館に行って、ビザを取りに行ったら『中国人で、核融合の専攻です』って言った瞬間は女